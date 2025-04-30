Путин рассказал о письме своего деда времен Великой Отечественной войны

В письме предок Путина рассказывает, как погибла его жена. Шла перестрелка, пуля попала ей в живот и она умирала у него на руках. «Она понимала, что умирает, а ему говорит: не плачь, не расстраивай меня. Умирая, думает о нем. <...> Это характерная черта очень многих наших людей, вне зависимости даже от национальности, просто у российских людей, русских в том числе», – поделился Путин. В конце письма был вывод: «бей этих гадов», добавил президент и восхитился мотивацией военных того времени.