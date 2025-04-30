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Путин рассказал о письме своего деда времен Великой Отечественной войны

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин вспомнил о том, как во время прочтения письма его деда, написанного в годы Великой Отечественной войны, он «осознал ткань происходивших тогда событий». Об этом он рассказал в ходе встречи с участниками просветительского марафона общества «Знание».

Глава государства поделился, что мама рассказывала ему об эпизодах того времени. Путин отметил, что лучший способ сохранить память о Великой Победе – это передавать ее из поколения в поколение, но особое внимание он обратил на способ донесения такой информации. В качестве примера он привел историю из собственной жизни, когда родственники передали ему письмо деда времен Великой Отечественной войны.

В письме предок Путина рассказывает, как погибла его жена. Шла перестрелка, пуля попала ей в живот и она умирала у него на руках. «Она понимала, что умирает, а ему говорит: не плачь, не расстраивай меня. Умирая, думает о нем. <...> Это характерная черта очень многих наших людей, вне зависимости даже от национальности, просто у российских людей, русских в том числе», – поделился Путин. В конце письма был вывод: «бей этих гадов», добавил президент и восхитился мотивацией военных того времени.

По мнению Путина, именно эту истину нужно доносить молодому поколению. При этом если речь идет о «способах распространения информации в широком смысле», то очень важно, чтобы такая работа была еще и талантливой. 

На том же мероприятии Путин заявил, что Россия внесла максимальный вклад в победу в Великой Отечественной войне.  По словам главы государства, все народы Советского Союза проявили невероятное мужество и самоотверженность в годы войны – никто себя не жалел. Но вклад России оказался наибольшим благодаря масштабам страны и ее ресурсам.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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