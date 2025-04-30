Стала известна дата проведения музыкального конкурса «Интервидение»

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о создании конкурса «Интервидение» в 2025 г. Мероприятие состоится в Москве и Московской области. Его целью заявлено «развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На подготовку и проведение конкурса выделено 750 млн руб.



22 марта стало известно, что Россию на конкурсе представит певец Shaman (Ярослав Дронов).