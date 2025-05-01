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Россельхознадзор зафиксировал рост нарушений в продуктах из Турции

Ведомости

Россельхознадзор зафиксировал рост фитосанитарных нарушений в растительной продукции, импортируемой из Турции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Обращаем внимание отечественных импортеров растительных продуктов на необходимость более тщательного подхода к выбору турецких экспортеров, соблюдающих требования российского законодательства», – говорится в сообщении.

Наиболее часто нарушения выявлялись в таких продуктах, как виноград (23,42%), кабачки (21,28%), черешня (15,51%) и яблоки (11,59%). В ряде случаев зафиксированы серьезные превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов (МДУ) – почти в 25 раз. Кроме того, выявлены несоответствия гигиеническим нормативам в отношении винограда и кабачков.

Турция остается крупнейшим поставщиком плодоовощной продукции на российский рынок. Ежегодно из Турции в Россию поступает 1,2–1,5 млн т фруктов и овощей, что составляет около 13% от общего объема российского импорта. Основные группы ввозимых культур включают цитрусовые, косточковые и семечковые плоды, а также виноград, гранаты и овощи: баклажаны, кабачки, перец и томаты.

28 апреля в Краснодаре сотрудники Россельхознадзора изъяли 28 кг санкционной продукции из Италии и Испании. Ее уничтожили путем сжигания на территории специализированного полигона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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