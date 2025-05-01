Россельхознадзор зафиксировал рост нарушений в продуктах из Турции

Наиболее часто нарушения выявлялись в таких продуктах, как виноград (23,42%), кабачки (21,28%), черешня (15,51%) и яблоки (11,59%). В ряде случаев зафиксированы серьезные превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов (МДУ) – почти в 25 раз. Кроме того, выявлены несоответствия гигиеническим нормативам в отношении винограда и кабачков.