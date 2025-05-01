Россельхознадзор зафиксировал рост нарушений в продуктах из Турции
Россельхознадзор зафиксировал рост фитосанитарных нарушений в растительной продукции, импортируемой из Турции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Обращаем внимание отечественных импортеров растительных продуктов на необходимость более тщательного подхода к выбору турецких экспортеров, соблюдающих требования российского законодательства», – говорится в сообщении.
Наиболее часто нарушения выявлялись в таких продуктах, как виноград (23,42%), кабачки (21,28%), черешня (15,51%) и яблоки (11,59%). В ряде случаев зафиксированы серьезные превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов (МДУ) – почти в 25 раз. Кроме того, выявлены несоответствия гигиеническим нормативам в отношении винограда и кабачков.
Турция остается крупнейшим поставщиком плодоовощной продукции на российский рынок. Ежегодно из Турции в Россию поступает 1,2–1,5 млн т фруктов и овощей, что составляет около 13% от общего объема российского импорта. Основные группы ввозимых культур включают цитрусовые, косточковые и семечковые плоды, а также виноград, гранаты и овощи: баклажаны, кабачки, перец и томаты.
28 апреля в Краснодаре сотрудники Россельхознадзора изъяли 28 кг санкционной продукции из Италии и Испании. Ее уничтожили путем сжигания на территории специализированного полигона.