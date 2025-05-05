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Глава поселка Глушково в Курской области заявил о необходимости эвакуации жителей

Ведомости

Глава поселка Глушково Глушковского района Курской области Василий Худяков заявил о необходимости эвакуации жителей «в связи с усложнившейся обстановкой». Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что эвакуацию будут проводить военнослужащие подразделения «Барс».

5 мая глава Сумской области Михаил Мельник призвал срочно эвакуироваться жителей городов Белополье и Ворожба. Оба украинских города находятся менее чем в 10 км от границы с российской Курской областью.

Ранее Минобороны России сообщило о создании «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. Тогда же Герасимов уточнил, что в соответствии с указаниями главы государства в приграничных районах Сумской области продолжается создание зоны безопасности. На тот момент в регионе были взяты под контроль четыре населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории составляла более 90 кв. км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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