Глава поселка Глушково в Курской области заявил о необходимости эвакуации жителей
Глава поселка Глушково Глушковского района Курской области Василий Худяков заявил о необходимости эвакуации жителей «в связи с усложнившейся обстановкой». Об этом он сообщил в социальной сети «ВКонтакте».
Он добавил, что эвакуацию будут проводить военнослужащие подразделения «Барс».
5 мая глава Сумской области Михаил Мельник призвал срочно эвакуироваться жителей городов Белополье и Ворожба. Оба украинских города находятся менее чем в 10 км от границы с российской Курской областью.
Ранее Минобороны России сообщило о создании «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины.
26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. Тогда же Герасимов уточнил, что в соответствии с указаниями главы государства в приграничных районах Сумской области продолжается создание зоны безопасности. На тот момент в регионе были взяты под контроль четыре населенных пункта. Общая площадь контролируемой территории составляла более 90 кв. км.