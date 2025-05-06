СК расследует 21 уголовное дело об осквернении мемориалов советским воинам

По его словам, такие случаи были обнаружены в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Польше, Германии, Чехии, Греции, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Болгарии, Словакии, Румынии и Молдавии. Кроме того, была осквернена братская могила в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области.