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СК расследует 21 уголовное дело об осквернении мемориалов советским воинам

Ведомости

Следственный комитет (СК) России расследует 21 уголовное дело по 167 фактам осквернения, уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам. Об этом председатель ведомства Александр Бастрыкин сообщил в интервью «Российской газете».

По его словам, такие случаи были обнаружены в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Польше, Германии, Чехии, Греции, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Болгарии, Словакии, Румынии и Молдавии. Кроме того, была осквернена братская могила в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области.

3 мая СК сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии. Речь о мемориальном комплексе в районе Камчии, посвященном подвигу советских моряков-подводников экипажа подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и болгарских подпольщиков. Очевидцы сообщали, что мраморная плита с надписью разбита на мелкие части, а сам монумент облит краской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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