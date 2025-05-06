СК расследует 21 уголовное дело об осквернении мемориалов советским воинам
Следственный комитет (СК) России расследует 21 уголовное дело по 167 фактам осквернения, уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников и мемориалов советским воинам. Об этом председатель ведомства Александр Бастрыкин сообщил в интервью «Российской газете».
По его словам, такие случаи были обнаружены в Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Польше, Германии, Чехии, Греции, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Болгарии, Словакии, Румынии и Молдавии. Кроме того, была осквернена братская могила в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области.
3 мая СК сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения мемориала советским воинам в Болгарии. Речь о мемориальном комплексе в районе Камчии, посвященном подвигу советских моряков-подводников экипажа подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и болгарских подпольщиков. Очевидцы сообщали, что мраморная плита с надписью разбита на мелкие части, а сам монумент облит краской.