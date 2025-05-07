Песков: любимого Путиным кефира хватит на всех

После выхода документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия-1» жители страны стали активно покупать кефир то же марки, что была замечена на столе у главы государства. Песков отмечал, что повышенное внимание к продукту, употребляемому президентом, свидетельствует о консолидации общества вокруг российского лидера.