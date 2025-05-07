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Песков: любимого Путиным кефира хватит на всех

Ведомости

Кефира, предпочтение которому отдает президент России Владимир Путин, хватит не только ему, но и всем желающим россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая вопрос о резком увеличении спроса на продукт.

«Вы слышали заявления производителей, которые сказали, что они способны и обладают всем необходимым потенциалом и мощностями для наращивания производства в случае скачкообразного роста спроса», – отметил представитель Кремля.

После выхода документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия-1» жители страны стали активно покупать кефир то же марки, что была замечена на столе у главы государства. Песков отмечал, что повышенное внимание к продукту, употребляемому президентом, свидетельствует о консолидации общества вокруг российского лидера.

Документальный фильм о Путине был показан в эфире 4 мая. В фильме Путин подчеркнул, что ни разу не пожалел о решении стать главой государства, а также рассказал о своем будущем преемнике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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