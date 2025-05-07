Песков: любимого Путиным кефира хватит на всех
Кефира, предпочтение которому отдает президент России Владимир Путин, хватит не только ему, но и всем желающим россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая вопрос о резком увеличении спроса на продукт.
«Вы слышали заявления производителей, которые сказали, что они способны и обладают всем необходимым потенциалом и мощностями для наращивания производства в случае скачкообразного роста спроса», – отметил представитель Кремля.
После выхода документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия-1» жители страны стали активно покупать кефир то же марки, что была замечена на столе у главы государства. Песков отмечал, что повышенное внимание к продукту, употребляемому президентом, свидетельствует о консолидации общества вокруг российского лидера.
Документальный фильм о Путине был показан в эфире 4 мая. В фильме Путин подчеркнул, что ни разу не пожалел о решении стать главой государства, а также рассказал о своем будущем преемнике.