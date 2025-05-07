Минтранс держит на контроле работу воздушного транспорта в условиях ограничений

Массовые проблемы с приемом и выпуском самолетов из российских аэропортов длятся с 6 мая. Украинские беспилотники непрерывно пытаются атаковать цели в РФ. Ассоциация туроператоров России сообщала, что ограничения на полеты повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы как минимум 60 000 пассажиров.