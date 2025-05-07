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Минтранс держит на контроле работу воздушного транспорта в условиях ограничений

Ведомости

Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу воздушного транспорта в условиях ограничений на прием и выпуск самолетов в нескольких аэропортах. Об этом сообщили «Ведомостям» в министерстве.

Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали ограничения на работу аэропортов и сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний. Потешкин указал руководителям авиаперевозчиков на важность соблюдения федеральных авиационных правил. По его словам, спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.

В частности, недопустимо длительное ожидание на борту самолета. Перевозчики и воздушные гавани должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций. На особом контроле находится перевозка ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих.

Массовые проблемы с приемом и выпуском самолетов из российских аэропортов длятся с 6 мая. Украинские беспилотники непрерывно пытаются атаковать цели в РФ. Ассоциация туроператоров России сообщала, что ограничения на полеты повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы как минимум 60 000 пассажиров.

«Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и 54 рейса в направлении столицы. «Уральские авиалинии» отменили 18 рейсов в Москву. Авиакомпания S7 отменяет часть рейсов в аэропорту «Домодедово», ряд рейсов перенаправлены на запасные аэродромы. Nordwind Airlines сообщила о задержке рейсов, следующих в и из Казани.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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