Минтранс держит на контроле работу воздушного транспорта в условиях ограничений
Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу воздушного транспорта в условиях ограничений на прием и выпуск самолетов в нескольких аэропортах. Об этом сообщили «Ведомостям» в министерстве.
Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин провел заседание координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок в майские праздники. Поводом стали ограничения на работу аэропортов и сбои в расписании российских и иностранных авиакомпаний. Потешкин указал руководителям авиаперевозчиков на важность соблюдения федеральных авиационных правил. По его словам, спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров.
В частности, недопустимо длительное ожидание на борту самолета. Перевозчики и воздушные гавани должны принять меры по оперативному решению таких ситуаций. На особом контроле находится перевозка ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих.
Массовые проблемы с приемом и выпуском самолетов из российских аэропортов длятся с 6 мая. Украинские беспилотники непрерывно пытаются атаковать цели в РФ. Ассоциация туроператоров России сообщала, что ограничения на полеты повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы как минимум 60 000 пассажиров.
«Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и 54 рейса в направлении столицы. «Уральские авиалинии» отменили 18 рейсов в Москву. Авиакомпания S7 отменяет часть рейсов в аэропорту «Домодедово», ряд рейсов перенаправлены на запасные аэродромы. Nordwind Airlines сообщила о задержке рейсов, следующих в и из Казани.