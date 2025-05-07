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«Внуково» восстановил работу в штатном режиме

Ведомости

Аэропорт «Внуково» восстановил работу в штатном режим после введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

За время действия меры 58 рейсов были направлены на запасные аэродромы.

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в аэропорт прибывают ветераны, туристы и представители средств массовой информации, говорится в сообщении. В связи с этим во «Внуково» были усилены меры безопасности и досмотровые мероприятия. Сейчас при входе в терминал может потребоваться предъявление посадочного талона или маршрутной квитанции. 

Массовые проблемы с приемом и выпуском самолетов из аэропортов России продолжаются с 6 мая. На Россию совершается непрерывная атака украинских беспилотников. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что ограничения на полеты повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы по меньшей мере 60 000 пассажиров. Временные ограничения вводились в аэропортах Москвы, Иваново, Ярославля, Кирова, Нижнекамска и других городов России.

«Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы. «Уральские авиалинии» отменили 18 рейсов в Москву. Авиакомпания S7 отменяет часть рейсов в аэропорту «Домодедово», ряд рейсов перенаправлены на запасные аэродромы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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