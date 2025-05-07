«Внуково» восстановил работу в штатном режиме

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в аэропорт прибывают ветераны, туристы и представители средств массовой информации, говорится в сообщении. В связи с этим во «Внуково» были усилены меры безопасности и досмотровые мероприятия. Сейчас при входе в терминал может потребоваться предъявление посадочного талона или маршрутной квитанции.