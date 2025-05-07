«Внуково» восстановил работу в штатном режиме
Аэропорт «Внуково» восстановил работу в штатном режим после введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
За время действия меры 58 рейсов были направлены на запасные аэродромы.
В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в аэропорт прибывают ветераны, туристы и представители средств массовой информации, говорится в сообщении. В связи с этим во «Внуково» были усилены меры безопасности и досмотровые мероприятия. Сейчас при входе в терминал может потребоваться предъявление посадочного талона или маршрутной квитанции.
Массовые проблемы с приемом и выпуском самолетов из аэропортов России продолжаются с 6 мая. На Россию совершается непрерывная атака украинских беспилотников. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что ограничения на полеты повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы по меньшей мере 60 000 пассажиров. Временные ограничения вводились в аэропортах Москвы, Иваново, Ярославля, Кирова, Нижнекамска и других городов России.
«Аэрофлот» отменил 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы. «Уральские авиалинии» отменили 18 рейсов в Москву. Авиакомпания S7 отменяет часть рейсов в аэропорту «Домодедово», ряд рейсов перенаправлены на запасные аэродромы.