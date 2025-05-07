В РЖД заявили об отсутствии дефицита билетов на поезда

На сайте РЖД появилось предупреждение для пассажиров Москвы и Московской области о трудностях при оформлении электронных билетов на сайте и в мобильном приложении в связи с перебоями в работе интернета с 7 по 9 мая. В приложении москвичи могут пользоваться ранее оформленными билетами без доступа к интернету. Оформить билет также можно, подключившись к Wi-Fi, или в кассах.