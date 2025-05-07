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В РЖД заявили об отсутствии дефицита билетов на поезда

Ведомости

Дефицита мест в поездах дальнего следования на фоне ограничений на прием и отправку самолетов и отмен рейсов в аэропортах в Москве не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.

На сайте РЖД появилось предупреждение для пассажиров Москвы и Московской области о трудностях при оформлении электронных билетов на сайте и в мобильном приложении в связи с перебоями в работе интернета с 7 по 9 мая. В приложении москвичи могут пользоваться ранее оформленными билетами без доступа к интернету. Оформить билет также можно, подключившись к Wi-Fi, или в кассах.

Массовые проблемы в работе российских аэропортов длятся с 6 мая. Украинские беспилотники непрерывно пытаются атаковать цели на российской территории. По информации Ассоциации туроператоров России, ограничения на полеты повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы как минимум 60 000 пассажиров.

Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу воздушного транспорта в условиях ограничений в ряде аэропортов. Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на заседании координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок обратил внимание руководителей авиакомпаний на важность соблюдения федеральных авиационных правил. Он указал, что спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров и отметил недопустимость длительного ожидания на борту самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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