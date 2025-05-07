В РЖД заявили об отсутствии дефицита билетов на поезда
Дефицита мест в поездах дальнего следования на фоне ограничений на прием и отправку самолетов и отмен рейсов в аэропортах в Москве не наблюдается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД.
На сайте РЖД появилось предупреждение для пассажиров Москвы и Московской области о трудностях при оформлении электронных билетов на сайте и в мобильном приложении в связи с перебоями в работе интернета с 7 по 9 мая. В приложении москвичи могут пользоваться ранее оформленными билетами без доступа к интернету. Оформить билет также можно, подключившись к Wi-Fi, или в кассах.
Массовые проблемы в работе российских аэропортов длятся с 6 мая. Украинские беспилотники непрерывно пытаются атаковать цели на российской территории. По информации Ассоциации туроператоров России, ограничения на полеты повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы как минимум 60 000 пассажиров.
Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу воздушного транспорта в условиях ограничений в ряде аэропортов. Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на заседании координационного штаба по ситуации с выполнением авиаперевозок обратил внимание руководителей авиакомпаний на важность соблюдения федеральных авиационных правил. Он указал, что спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров и отметил недопустимость длительного ожидания на борту самолета.