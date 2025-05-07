АТОР: туроператоры не обязаны продлевать отдых в случае задержки рейса

В АТОР подчеркнули, что задержки и переносы рейсов 6–7 мая произошли по обстоятельствам, которые не зависят ни от авиакомпаний, ни от туроператоров. Согласно Воздушному кодексу РФ, при задержке рейса пассажир имеет право на компенсацию от перевозчика (штраф за каждый час ожидания), но только если причины задержки находились в компетенции авиакомпании.