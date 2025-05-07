АТОР: туроператоры не обязаны продлевать отдых в случае задержки рейса
Туроператоры не обязаны продлевать отдых туристам, чьи рейсы были задержаны или перенесены на более позднее время. Если же путешественник решит расторгнуть договор, то туроператор сможет вернуть ему деньги за вычетом фактически понесенных расходов. Об этом сообщила руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова.
Ограничения на работу аэропортов, введенные 7 мая, привели к задержкам и отменам рейсов в ряде регионов России. В их числе оказались Казань, Сочи, Нижнекамск, Нижний Новгород, Киров, Санкт-Петербург, а также столичные аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».
В АТОР подчеркнули, что задержки и переносы рейсов 6–7 мая произошли по обстоятельствам, которые не зависят ни от авиакомпаний, ни от туроператоров. Согласно Воздушному кодексу РФ, при задержке рейса пассажир имеет право на компенсацию от перевозчика (штраф за каждый час ожидания), но только если причины задержки находились в компетенции авиакомпании.
При этом важно помнить, что независимо от способа покупки авиабилета – самостоятельно или в составе турпродукта – он является договором между пассажиром и перевозчиком. На каждого пассажира распространяются права, предусмотренные Федеральными авиационными правилами (ФАП).
В случае задержки рейса пассажирам полагаются следующие услуги:
бесплатная вода (при задержке более двух часов);
горячее питание (при задержке более четырех часов);
размещение в гостинице (при задержке более шести часов ночью или восьми часов днем) и предоставление иных услуг, указанных в ФАП.
До этого АТОР сообщала, что ограничения на полеты затронули как минимум 350 рейсов и повлияли на планы около 60 000 пассажиров.