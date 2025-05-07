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АТОР: туроператоры не обязаны продлевать отдых в случае задержки рейса

Ведомости

Туроператоры не обязаны продлевать отдых туристам, чьи рейсы были задержаны или перенесены на более позднее время. Если же путешественник решит расторгнуть договор, то туроператор сможет вернуть ему деньги за вычетом фактически понесенных расходов. Об этом сообщила руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова.

Ограничения на работу аэропортов, введенные 7 мая, привели к задержкам и отменам рейсов в ряде регионов России. В их числе оказались Казань, Сочи, Нижнекамск, Нижний Новгород, Киров, Санкт-Петербург, а также столичные аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

В АТОР подчеркнули, что задержки и переносы рейсов 6–7 мая произошли по обстоятельствам, которые не зависят ни от авиакомпаний, ни от туроператоров. Согласно Воздушному кодексу РФ, при задержке рейса пассажир имеет право на компенсацию от перевозчика (штраф за каждый час ожидания), но только если причины задержки находились в компетенции авиакомпании.

При этом важно помнить, что независимо от способа покупки авиабилета – самостоятельно или в составе турпродукта – он является договором между пассажиром и перевозчиком. На каждого пассажира распространяются права, предусмотренные Федеральными авиационными правилами (ФАП).

В случае задержки рейса пассажирам полагаются следующие услуги:

  • бесплатная вода (при задержке более двух часов);

  • горячее питание (при задержке более четырех часов);

  • размещение в гостинице (при задержке более шести часов ночью или восьми часов днем) и предоставление иных услуг, указанных в ФАП.

До этого АТОР сообщала, что ограничения на полеты затронули как минимум 350 рейсов и повлияли на планы около 60 000 пассажиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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