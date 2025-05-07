Газета
Телеграм
/ Общество

Комитет Госдумы поддержал продление срока действия электронной визы до 120 суток

Ведомости

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате парламента поддержать в первом чтении законопроект, увеличивающий срок действия единой электронной визы для въезда в Россию до 120 дней. Соответствующий документ опубликован в базе данных Госдумы.

Документ, внесенный правительством РФ в апреле, предполагает поправки к закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно действующим нормам, электронная виза действительна 60 суток с момента оформления, при этом находиться на территории РФ разрешается не более 16 суток. Предельный срок пребывания в стране планируют увеличить до 30 дней.

Рассмотрение инициативы в первом чтении может состояться 13 мая.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, в период с 1 августа 2023 г. по 31 июля 2024 г. оформлено 541 000 электронных виз гражданам 55 иностранных государств. Реализация такой инициативы будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, которые будут въезжать в страну с туристическими целями.

Ранее о подобной инициативе заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

В России начали выдавать электронные визы иностранцам с 1 августа 2023 г. Виза дает право на въезд в страну с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных