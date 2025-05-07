Комитет Госдумы поддержал продление срока действия электронной визы до 120 суток
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате парламента поддержать в первом чтении законопроект, увеличивающий срок действия единой электронной визы для въезда в Россию до 120 дней. Соответствующий документ опубликован в базе данных Госдумы.
Документ, внесенный правительством РФ в апреле, предполагает поправки к закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно действующим нормам, электронная виза действительна 60 суток с момента оформления, при этом находиться на территории РФ разрешается не более 16 суток. Предельный срок пребывания в стране планируют увеличить до 30 дней.
Рассмотрение инициативы в первом чтении может состояться 13 мая.
Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, в период с 1 августа 2023 г. по 31 июля 2024 г. оформлено 541 000 электронных виз гражданам 55 иностранных государств. Реализация такой инициативы будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, которые будут въезжать в страну с туристическими целями.
Ранее о подобной инициативе заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.
В России начали выдавать электронные визы иностранцам с 1 августа 2023 г. Виза дает право на въезд в страну с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.