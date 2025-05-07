Комитет Госдумы поддержал продление срока действия электронной визы до 120 суток

Рассмотрение инициативы в первом чтении может состояться 13 мая.



Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, в период с 1 августа 2023 г. по 31 июля 2024 г. оформлено 541 000 электронных виз гражданам 55 иностранных государств. Реализация такой инициативы будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, которые будут въезжать в страну с туристическими целями.