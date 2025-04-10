Срок пребывания туристов по единой визе в РФ может вырасти до 30 дней
Правительство рассмотрит изменения в законодательстве, согласно которым срок пребывания в РФ по единой туристической визе увеличится с 16 до 30 дней, а ее период действия – до четырех месяцев. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.
Благодаря такому решению иностранные туристы смогут больше путешествовать по России, отметил Мишустин. Также оно позволит расширить возможности тех, кто приезжает для укрепления контактов с бизнесом.
Премьер-министр подчеркнул, что туристическая отрасль в стране активно развивается, поэтому все больше иностранных граждан предпочитают отдыхать в России. По его словам, за прошлый год число турпоездок выросло на 10%. Также второй год подряд жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она была оформлена свыше 1 млн раз.
В России начали выдавать электронные визы иностранцам с 1 августа 2023 г. Виза дает право на въезд в страну с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.
В конце марта Министерство иностранных дел РФ предложило увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранных граждан с 60 до 120 дней. Ведомство подготовило соответствующие поправки в закон о порядке въезда в Россию и выезда из страны. Законопроект предусматривает также увеличение разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина с 16 до 30 суток при сохранении кратности данной визы.