Срок пребывания туристов по единой визе в РФ может вырасти до 30 дней

Премьер-министр подчеркнул, что туристическая отрасль в стране активно развивается, поэтому все больше иностранных граждан предпочитают отдыхать в России. По его словам, за прошлый год число турпоездок выросло на 10%. Также второй год подряд жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она была оформлена свыше 1 млн раз.