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Срок пребывания туристов по единой визе в РФ может вырасти до 30 дней

Ведомости

Правительство рассмотрит изменения в законодательстве, согласно которым срок пребывания в РФ по единой туристической визе увеличится с 16 до 30 дней, а ее период действия – до четырех месяцев. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Благодаря такому решению иностранные туристы смогут больше путешествовать по России, отметил Мишустин. Также оно позволит расширить возможности тех, кто приезжает для укрепления контактов с бизнесом.

Премьер-министр подчеркнул, что туристическая отрасль в стране активно развивается, поэтому все больше иностранных граждан предпочитают отдыхать в России. По его словам, за прошлый год число турпоездок выросло на 10%. Также второй год подряд жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она была оформлена свыше 1 млн раз.

В России начали выдавать электронные визы иностранцам с 1 августа 2023 г. Виза дает право на въезд в страну с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.

В конце марта Министерство иностранных дел РФ предложило увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранных граждан с 60 до 120 дней. Ведомство подготовило соответствующие поправки в закон о порядке въезда в Россию и выезда из страны. Законопроект предусматривает также увеличение разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина с 16 до 30 суток при сохранении кратности данной визы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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