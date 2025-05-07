Временные ограничения введены в аэропорту «Домодедово»

Массовые проблемы с приемом и выпуском самолетов из аэропортов России продолжаются с 6 мая в связи с тем, что Украина существенно нарастила попытки атаковать цели на российской территории при помощи беспилотников.



Ранее утром в столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» бы сняты ограничения на прием и отправку самолетов.