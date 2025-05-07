Временные ограничения введены в аэропорту «Домодедово»
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов введены в московском аэропорту «Домодедово», сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения введены с 19:15 мск. Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.
Массовые проблемы с приемом и выпуском самолетов из аэропортов России продолжаются с 6 мая в связи с тем, что Украина существенно нарастила попытки атаковать цели на российской территории при помощи беспилотников.
Ранее утром в столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» бы сняты ограничения на прием и отправку самолетов.