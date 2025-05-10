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Посольство предупредило россиян о закрытии аэропортов Индии

Ведомости

В Индии закрыли аэропорты в четырех штатах и четырех союзных территориях до 15 мая. Об этом сообщили в посольстве РФ в Индии.

Ограничения затронули воздушные гавани штатов Гуджарат (Мундра, Джамнагар, Раджкот, Порбандар, Кешод, Кандла, Бхудж), Пенджаб (Амритсар, Лудхиана, Патиала, Батхинда, Халвара, Патханкот), Раджастан (Кишенгарх, Джайсалмер, Джодхпур, Биканер), Химачал-Прадеш (Бхунтар, Шимла, Кангра).

Также аэропорты закрыты в союзных территориях Джамму и Кашмир (Сринагар, Джамму), Ладакх (Лех) и Чандигарх (Чандигарх). В диппредставительстве также призвали избегать посещения небезопасных районов.

С 7 мая между Индией и Пакистаном начался вооруженный конфликт. Тогда Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на теракт в Кашмире 22 апреля. Пакистан в ответ начал военную операцию «Буньян уль-Марсус» против Индии, нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны.

Минобороны Индии заявляло, что удары наносятся по объектам «террористической инфраструктуры» на территории соседней страны, а не по пакистанским военным объектам.

Обе страны обладают ядерным оружием. 10 мая министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что применение ядерного оружия Пакистаном в связи с эскалацией напряженности с Индией сейчас не рассматривается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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