Посольство предупредило россиян о закрытии аэропортов Индии
В Индии закрыли аэропорты в четырех штатах и четырех союзных территориях до 15 мая. Об этом сообщили в посольстве РФ в Индии.
Ограничения затронули воздушные гавани штатов Гуджарат (Мундра, Джамнагар, Раджкот, Порбандар, Кешод, Кандла, Бхудж), Пенджаб (Амритсар, Лудхиана, Патиала, Батхинда, Халвара, Патханкот), Раджастан (Кишенгарх, Джайсалмер, Джодхпур, Биканер), Химачал-Прадеш (Бхунтар, Шимла, Кангра).
Также аэропорты закрыты в союзных территориях Джамму и Кашмир (Сринагар, Джамму), Ладакх (Лех) и Чандигарх (Чандигарх). В диппредставительстве также призвали избегать посещения небезопасных районов.
С 7 мая между Индией и Пакистаном начался вооруженный конфликт. Тогда Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на теракт в Кашмире 22 апреля. Пакистан в ответ начал военную операцию «Буньян уль-Марсус» против Индии, нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны.
Минобороны Индии заявляло, что удары наносятся по объектам «террористической инфраструктуры» на территории соседней страны, а не по пакистанским военным объектам.
Обе страны обладают ядерным оружием. 10 мая министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что применение ядерного оружия Пакистаном в связи с эскалацией напряженности с Индией сейчас не рассматривается.