Посольство предупредило россиян о закрытии аэропортов Индии

С 7 мая между Индией и Пакистаном начался вооруженный конфликт. Тогда Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на теракт в Кашмире 22 апреля. Пакистан в ответ начал военную операцию «Буньян уль-Марсус» против Индии, нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны.