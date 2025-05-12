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Суд приговорил экс-посла Украины в Казахстане за призывы «убивать русских»

Ведомости

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего посола Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам исправительной колонии общего режима. Он был осужден за призывы «убивать русских», сообщила в Telegram-канале пресс-служба Мосгорсуда.

Врублевский признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему было назначено максимальное наказание, предусмотренное статьей.

Срок наказания будет исчисляться с момента передачи осужденного на территорию РФ или с момента его задержания на территории страны.

В августе 2022 г. в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову Врублевский заявил, что «украинский режим старается убить как можно больше русских». После этого в МИД Казахстана состоялась его встреча с заместителем министра иностранных дел Ермухамбетом Конуспаевым, где ему был выражен протест. Через два месяца после интервью его уволили с должности посла Украины в Казахстане. В феврале 2024-го Росфинмониторинг внес Петра Врублевского в список террористов и экстремистов.

В январе «Ведомости» писали, что в России будет ужесточена ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в том числе по признакам расы, национальности, языка). Сейчас наказание назначается только в том случае, если виновное лицо уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. В новой редакции, в случае ее принятия, ответственность будет наступать при однократном совершении такого проступка. Максимальная санкция по этой части сейчас – лишение свободы на срок до пяти лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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