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Володин: регулирование электросамокатов должно учитывать региональную специфику

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при разработке правил использования электросамокатов необходимо учитывать региональные особенности. Унифицированные меры, по его мнению, не принесут ожидаемого эффекта.

«Проблема электросамокатов по-разному звучит в регионах, поэтому единый подход к ее решению не будет эффективным. Есть предложение в Москве провести эксперимент по регулированию в этой сфере», – заявил спикер (цитата по ТАСС).

Он поручил первому вице-спикеру Александру Жукову совместно с правительством изучить возможность запуска пилотного проекта в столице. По итогам эксперимента профильное министерство должно будет оценить его результаты и, при необходимости, выйти с инициативами на федеральный уровень.

Володин также отметил, что предложенные ранее меры со стороны Минтранса не решают проблему, так как не учитывают существенные различия между регионами.

В марте Володин сообщил, что владельцев электросамокатов могут обязать получать водительские права, предложение об этом в Госдуму направил Следственный комитет РФ.

Электросамокаты предлагается включать в категорию транспортных средств, а понятие «водитель», по мнению СК, должно распространяться на людей, использующих электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ). Права на управление СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт будут выдавать с 16 лет. Транспорт с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт предлагается включать в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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