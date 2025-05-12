Володин: регулирование электросамокатов должно учитывать региональную специфику
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при разработке правил использования электросамокатов необходимо учитывать региональные особенности. Унифицированные меры, по его мнению, не принесут ожидаемого эффекта.
«Проблема электросамокатов по-разному звучит в регионах, поэтому единый подход к ее решению не будет эффективным. Есть предложение в Москве провести эксперимент по регулированию в этой сфере», – заявил спикер (цитата по ТАСС).
Он поручил первому вице-спикеру Александру Жукову совместно с правительством изучить возможность запуска пилотного проекта в столице. По итогам эксперимента профильное министерство должно будет оценить его результаты и, при необходимости, выйти с инициативами на федеральный уровень.
Володин также отметил, что предложенные ранее меры со стороны Минтранса не решают проблему, так как не учитывают существенные различия между регионами.
В марте Володин сообщил, что владельцев электросамокатов могут обязать получать водительские права, предложение об этом в Госдуму направил Следственный комитет РФ.
Электросамокаты предлагается включать в категорию транспортных средств, а понятие «водитель», по мнению СК, должно распространяться на людей, использующих электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ). Права на управление СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт будут выдавать с 16 лет. Транспорт с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт предлагается включать в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) соответственно.