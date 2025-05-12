Володин: регулирование электросамокатов должно учитывать региональную специфику

Электросамокаты предлагается включать в категорию транспортных средств, а понятие «водитель», по мнению СК, должно распространяться на людей, использующих электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ). Права на управление СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт будут выдавать с 16 лет. Транспорт с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт предлагается включать в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) соответственно.