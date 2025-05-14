В Москве простились с бывшим председателем Госбанка СССР и ЦБ России Геращенко

Геращенко родился в 1937 г. в Ленинграде в семье экономистов. Он пришел на работу в Госбанк СССР сразу после выпуска, где занял должность бухгалтера в управлении иностранных операций. В том же году был переведен во Внешторгбанк СССР. В начале 1991 г., менее чем за год до распада СССР, Геращенко руководил проведением «павловской» денежной реформы. Стал главой ЦБ в июне 1992 г.