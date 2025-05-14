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В Москве простились с бывшим председателем Госбанка СССР и ЦБ России Геращенко

Ведомости

В Москве прошла церемония прощания с бывшим председателем Госбанка СССР и Центробанка (ЦБ) России Виктором Геращенко.

Траурное мероприятие прошло в здании Центральной клинической больницы и продолжалось около полутора часов.

Помимо родных, друзей и коллег экономиста в церемонии прощания также приняли участие представители государственных структур. В частности, ее посетили глава ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель попечительского совета Фонда развития территорий, бывший глава правительства России Сергей Степашин, почетный президент Финансового университета при правительстве РФ Алла Грязнова и др.

«Он не боялся брать на себя ответственность за трудные решения, от которых многие бы уклонились. Таких решений на его долю выпало немало», – сказала в траурной речи Набиуллина. Она также отметила, что Геращенко до сих пор хорошо помнят во всем банковском сообществе.

После прощания Геращенко похоронили на Троекуровском кладбище. Бывший глава Госбанка СССР скончался на 88-м году жизни 11 мая. 

Геращенко родился в 1937 г. в Ленинграде в семье экономистов. Он пришел на работу в Госбанк СССР сразу после выпуска, где занял должность бухгалтера в управлении иностранных операций. В том же году был переведен во Внешторгбанк СССР. В начале 1991 г., менее чем за год до распада СССР, Геращенко руководил проведением «павловской» денежной реформы. Стал главой ЦБ в июне 1992 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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