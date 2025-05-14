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Госдума в первом чтении приняла проект о госрегулировании приема в вузы

Ведомости

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении государственного регулирования приема в университеты на платное обучение. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, количество платных мест в вузах будет определяться правительством. Законопроект вносит изменения в закон «Об образовании» и предусматривает, что университеты смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах квот, устанавливаемых правительством. На данный момент ограничений на прием студентов на платной основе не существует.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул при обсуждении инициативы, что закон направлен на повышение качества образования. По его словам, при снижении качества образования уменьшается количество технологий и инноваций.

«Но давать разрешение на открытие специальности, увеличивать количество студентов, которые потом приходят на рынок, никому не нужны, потому что отсутствуют знания, специальность, которая сегодня востребована. Это нечестно, непорядочно, если хотите, даже преступно», – подчеркнул спикер Госдумы.

30 апреля правительство РФ поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузах. Хотя поправки о госрегулировании количества бюджетных мест пока находятся на стадии рассмотрения, в некоторых вузах их обсуждение уже вызвало серьезную реакцию. По словам двух источников «Ведомостей», близких к Минобрнауки, некоторым вузам рекомендовали сократить число платных мест на факультетах еще до принятия нормативной базы.

Один из собеседников отметил, что даже незначительное сокращение набора платников «бьет по экономике» образовательных учреждений, поскольку они теряют возможность рассчитывать на дополнительные средства при планировании своего развития. Еще один источник связывает эти изменения со сложившейся ситуацией на рынке труда и необходимостью перераспределения потока абитуриентов в сторону среднего профессионального образования (СПО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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