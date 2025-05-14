Госдума в первом чтении приняла проект о госрегулировании приема в вузы

Один из собеседников отметил, что даже незначительное сокращение набора платников «бьет по экономике» образовательных учреждений, поскольку они теряют возможность рассчитывать на дополнительные средства при планировании своего развития. Еще один источник связывает эти изменения со сложившейся ситуацией на рынке труда и необходимостью перераспределения потока абитуриентов в сторону среднего профессионального образования (СПО).