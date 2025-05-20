ГД одобрила в первом чтении проект о сроке выплат для участников спецоперации
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий четкий срок перечисления выплат семьям погибших участников спецоперации и уволенных из-за ранений бойцов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Согласно документу, выплаты должны быть зачислены на счет получателя не позднее 15 дней после получения полного комплекта необходимых документов и завершения их проверки. На проверку документов отводится еще 15 дней.
Как пояснил заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин, сейчас порядок выплат военнослужащим и их семьям в случае гибели, ранения или увечья не имеет установленных сроков рассмотрения и проверки документов.
По словам депутата, нововведения коснутся не только военнослужащих, но и сотрудников других силовых структур.
«Мы ко второму чтению обязательно добавим Росгвардию. Также это будет распространяться касаться и иных силовых ведомств», – подчеркнул Вяткин.
4 апреля сообщалось, что в Госсовете разработают единый стандарт помощи участникам спецоперации и членам их семей. Пояснялось, что всего в России сейчас действует порядка 7500 региональных мер поддержки бойцов и около 180 федеральных.