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ГД одобрила в первом чтении проект о сроке выплат для участников спецоперации

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий четкий срок перечисления выплат семьям погибших участников спецоперации и уволенных из-за ранений бойцов. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно документу, выплаты должны быть зачислены на счет получателя не позднее 15 дней после получения полного комплекта необходимых документов и завершения их проверки. На проверку документов отводится еще 15 дней.

Как пояснил заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин, сейчас порядок выплат военнослужащим и их семьям в случае гибели, ранения или увечья не имеет установленных сроков рассмотрения и проверки документов.

По словам депутата, нововведения коснутся не только военнослужащих, но и сотрудников других силовых структур.

«Мы ко второму чтению обязательно добавим Росгвардию. Также это будет распространяться касаться и иных силовых ведомств», – подчеркнул Вяткин.

4 апреля сообщалось, что в Госсовете разработают единый стандарт помощи участникам спецоперации и членам их семей. Пояснялось, что всего в России сейчас действует порядка 7500 региональных мер поддержки бойцов и около 180 федеральных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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