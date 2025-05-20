Госдума одобрила резервный механизм выдачи лекарств тяжелобольным пациентам
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому правительство РФ получит полномочия устанавливать критерии и порядок определения неспособности регионов обеспечить пациентов с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями необходимыми лекарственными препаратами. В таких случаях субъектам федерации будет предоставляться дополнительная финансовая поддержка из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Инициатива разработана в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 26 сентября 2024 г., признавшего необходимость резервного механизма лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями, если регионы не способны справиться с этой обязанностью самостоятельно.
Из пояснительной записки следует, что сейчас в России насчитывается более 21 000 граждан с тяжелыми редкими заболеваниями, средняя стоимость лечения которых составляет около 2,76 млн руб. на одного пациента ежегодно. Максимальные расходы на реализацию предложенных изменений могут составить до 6,5 млрд руб.
Планируется, что закон может вступить в силу с 1 января 2026 г.
14 мая стало известно, что Минфин РФ планирует дополнительно выделить 26 млрд руб. на развитие здравоохранения (до 1,6 трлн руб.). Например, средства будут направлены на оказание помощи детям с тяжелыми хроническими заболеваниями (16 млрд руб.) и поддержку фонда «Круг добра», который помогает таким пациентам (16 млрд руб.), дополнительно увеличатся расходы на льготное обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и спецпитанием (2 млрд руб.).