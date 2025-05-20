Госдума одобрила резервный механизм выдачи лекарств тяжелобольным пациентам

Из пояснительной записки следует, что сейчас в России насчитывается более 21 000 граждан с тяжелыми редкими заболеваниями, средняя стоимость лечения которых составляет около 2,76 млн руб. на одного пациента ежегодно. Максимальные расходы на реализацию предложенных изменений могут составить до 6,5 млрд руб.