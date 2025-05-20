Газета
Телеграм
/ Общество

Госдума одобрила резервный механизм выдачи лекарств тяжелобольным пациентам

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому правительство РФ получит полномочия устанавливать критерии и порядок определения неспособности регионов обеспечить пациентов с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями необходимыми лекарственными препаратами. В таких случаях субъектам федерации будет предоставляться дополнительная финансовая поддержка из федерального бюджета. Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Инициатива разработана в соответствии с постановлением Конституционного суда РФ от 26 сентября 2024 г., признавшего необходимость резервного механизма лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями, если регионы не способны справиться с этой обязанностью самостоятельно.

Из пояснительной записки следует, что сейчас в России насчитывается более 21 000 граждан с тяжелыми редкими заболеваниями, средняя стоимость лечения которых составляет около 2,76 млн руб. на одного пациента ежегодно. Максимальные расходы на реализацию предложенных изменений могут составить до 6,5 млрд руб.

Планируется, что закон может вступить в силу с 1 января 2026 г.

14 мая стало известно, что Минфин РФ планирует дополнительно выделить 26 млрд руб. на развитие здравоохранения (до 1,6 трлн руб.). Например, средства будут направлены на оказание помощи детям с тяжелыми хроническими заболеваниями (16 млрд руб.) и поддержку фонда «Круг добра», который помогает таким пациентам (16 млрд руб.), дополнительно увеличатся расходы на льготное обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и спецпитанием (2 млрд руб.).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных