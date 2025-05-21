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ФСБ: задержан сообщавший спецслужбам Киева данные об объектах ПВО россиянин

Ведомости

В Калужской области задержали мужчину, помогавшего украинским спецслужбам в сборе разведывательных данных. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Известно, что это был гражданин РФ 1987 года рождения. По данным силовиков, он с сентября 2023 г. через мессенджер Telegram устанавливал и поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины. Он согласился помогать иностранному государству и выполнял задания по выявлению мест дислокации систем противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ в регионе.

В ходе обыска в телефоне задержанного была обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб, а также с боевиками запрещенных в России террористических организаций. В переписке обсуждались планы по организации диверсионно-террористической деятельности на территории РФ.

«По их заданию он приобрел портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сухие пайки и энергетические напитки, которые планировал заложить в схрон для членов украинских диверсионных групп», – пояснили в ФСБ.

Также задержанный активно изучал направленные ему материалы по управлению ударными БПЛА.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд заключил его под стражу. Задержанный полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

16 мая сообщалось, что жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже на спецслужбы Украины. В УФСБ отмечали, что он собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории ЛНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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