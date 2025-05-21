ФСБ: задержан сообщавший спецслужбам Киева данные об объектах ПВО россиянин

Известно, что это был гражданин РФ 1987 года рождения. По данным силовиков, он с сентября 2023 г. через мессенджер Telegram устанавливал и поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины. Он согласился помогать иностранному государству и выполнял задания по выявлению мест дислокации систем противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ в регионе.