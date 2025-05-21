ФСБ: задержан сообщавший спецслужбам Киева данные об объектах ПВО россиянин
В Калужской области задержали мужчину, помогавшего украинским спецслужбам в сборе разведывательных данных. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
Известно, что это был гражданин РФ 1987 года рождения. По данным силовиков, он с сентября 2023 г. через мессенджер Telegram устанавливал и поддерживал контакты с представителем спецслужб Украины. Он согласился помогать иностранному государству и выполнял задания по выявлению мест дислокации систем противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ в регионе.
В ходе обыска в телефоне задержанного была обнаружена переписка с куратором из украинских спецслужб, а также с боевиками запрещенных в России террористических организаций. В переписке обсуждались планы по организации диверсионно-террористической деятельности на территории РФ.
«По их заданию он приобрел портативные зарядные устройства (пауэрбанки), сухие пайки и энергетические напитки, которые планировал заложить в схрон для членов украинских диверсионных групп», – пояснили в ФСБ.
Также задержанный активно изучал направленные ему материалы по управлению ударными БПЛА.
Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд заключил его под стражу. Задержанный полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.
16 мая сообщалось, что жителя ЛНР задержали по подозрению в шпионаже на спецслужбы Украины. В УФСБ отмечали, что он собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ на территории ЛНР.