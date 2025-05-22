В аэропорту «Жуковский» в третий раз ввели ограничения на работу
Временные ограничения введены на работу московского аэропорта «Жуковский». Об этом объявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Работу воздушной гавани приостановили с 13:20 мск. Предыдущие ограничения на прием и выпуск самолетов в «Жуковском» сняли с 11:42 мск. Они действовали для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Минобороны России сообщало, что в ночь на 22 мая средства противовоздушной обороны ликвидировали 105 украинских беспилотников самолетного типа. Над Московским регионом было нейтрализовано 35 дронов.
В связи с атаками Росавиация временно ограничивала работу аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево». В последнем меру отменили в 5:30 мск, в остальных воздушных гаванях – в 05:55 мск. Затем ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» вводились повторно. Мэр Москвы Сергей Собянин писал об отражении атаки еще двух украинских беспилотников, которые летели к столице.