В аэропорту «Жуковский» в третий раз ввели ограничения на работу

В связи с атаками Росавиация временно ограничивала работу аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево». В последнем меру отменили в 5:30 мск, в остальных воздушных гаванях – в 05:55 мск. Затем ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» вводились повторно. Мэр Москвы Сергей Собянин писал об отражении атаки еще двух украинских беспилотников, которые летели к столице.