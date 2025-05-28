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Чернышенко: мнению российских ученых доверяют 79% граждан

Ведомости

По результатам опросов за 2024 г. уровень доверия граждан России к отечественным ученым составляет 79%. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на общем собрании членов Российской академии наук (РАН).

По его словам, для достижения амбициозных целей, стоящих перед страной, необходимы значительные усилия со стороны академического сообщества. Особое внимание уделяется обеспечению преемственности между фундаментальной наукой и прикладными разработками, которые лежат в основе создания передовых технологий. Для этого активно внедряется новый подход «Госзадание 2.0», позволяющий РАН учитывать запросы бизнеса и формулировать под них соответствующие научные задачи.

В мае был создан попечительский совет РАН, который возглавил президент России Владимир Путин. В состав совета вошли высокопоставленные представители власти, включая премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Чернышенко подчеркнул, что это решение главы государства позволит максимально эффективно использовать потенциал РАН при выработке решений на всех уровнях власти. Особенно это важно в контексте достижения технологического лидерства, которое определено как одна из национальных целей.

«РАН решает здесь одну из главных задач, создавая фундаментальный задел по приоритетным направлениям науки», – отметил вице-премьер.

Правительство продолжает поддерживать научные инициативы академии, в том числе в сфере фундаментальных исследований. В бюджете 2025 г. расходы на науку в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие» увеличены на 14% по сравнению с 2024 г. – это дополнительные 83,3 млрд руб. Значительную часть средств направили на развитие фундаментальных научных исследований, где прирост составил 50,1 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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