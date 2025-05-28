Чернышенко: мнению российских ученых доверяют 79% граждан

По его словам, для достижения амбициозных целей, стоящих перед страной, необходимы значительные усилия со стороны академического сообщества. Особое внимание уделяется обеспечению преемственности между фундаментальной наукой и прикладными разработками, которые лежат в основе создания передовых технологий. Для этого активно внедряется новый подход «Госзадание 2.0», позволяющий РАН учитывать запросы бизнеса и формулировать под них соответствующие научные задачи.