Количество отмененных рейсов в московских аэропортах выросло до 67
По данным на 12:00 мск, в аэропортах столичного региона на фоне ночных ограничений полетов отменили уже 67 рейсов. Их количество увеличилось на 8%. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Сейчас «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» работают штатно, отправляют и принимают самолеты. Их расписание рейсов постепенно возвращается к плановому.
С запасных аэродромов уже вылетел 41 самолет (75% от общего числа воздушных судов, перенаправленных ночью). Количество рейсов с задержкой более двух часов сократилось на 40% – к полудню таких рейсов осталось 31.
Хаотичных скоплений пассажиров или очередей на вход в аэровокзалы в Росавиации не зафиксировали.
В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили 339 украинских беспилотников, в том числе 296 дронов, сбитых вне зоны проведения спецоперации. Кроме того, силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть управляемых авиабомб JDAM американского производства.
Также в ведомстве отметили, что российские военные нанесли удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством ударных БПЛА.