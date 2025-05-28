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Количество отмененных рейсов в московских аэропортах выросло до 67

Ведомости

По данным на 12:00 мск, в аэропортах столичного региона на фоне ночных ограничений полетов отменили уже 67 рейсов. Их количество увеличилось на 8%. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Сейчас «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» работают штатно, отправляют и принимают самолеты. Их расписание рейсов постепенно возвращается к плановому.

С запасных аэродромов уже вылетел 41 самолет (75% от общего числа воздушных судов, перенаправленных ночью). Количество рейсов с задержкой более двух часов сократилось на 40% – к полудню таких рейсов осталось 31.

Хаотичных скоплений пассажиров или очередей на вход в аэровокзалы в Росавиации не зафиксировали.

В Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили 339 украинских беспилотников, в том числе 296 дронов, сбитых вне зоны проведения спецоперации. Кроме того, силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть управляемых авиабомб JDAM американского производства.

Также в ведомстве отметили, что российские военные нанесли удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, которые занимаются производством ударных БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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