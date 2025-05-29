Минкульт отреставрирует Мавзолей Ленина за 19,6 млн рублей

На портале закупок содержатся сведения о государственной историко-культурной экспертизе Мавзолея, которую проводили в прошлом году. В заключении указано, что техническое состояние памятника характеризуется как «ограниченно работоспособное», состояние кирпичных элементов и стен – как аварийное. В частности, в Мавзолее отмечено смещение облицовочных плит из природного камня, а также выявлены биопоражения на стенах и плитах. Кроме того, на объекте зафиксированы подвижки в конструкциях каркаса здания и шелушение краски на стенах и плитах.