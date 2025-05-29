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Минкульт отреставрирует Мавзолей Ленина за 19,6 млн рублей

Ведомости

Минкульт заключил госконтракт на проведение реставрации Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве. Это следует из данных на портале госзакупок.

Ведомство заключило контракт с «ЕКС». Срок исполнения назначен на 19 июня 2027 г. 

На портале закупок содержатся сведения о государственной историко-культурной экспертизе Мавзолея, которую проводили в прошлом году. В заключении указано, что техническое состояние памятника характеризуется как «ограниченно работоспособное», состояние кирпичных элементов и стен – как аварийное. В частности, в Мавзолее отмечено смещение облицовочных плит из природного камня, а также выявлены биопоражения на стенах и плитах. Кроме того, на объекте зафиксированы подвижки в конструкциях каркаса здания и шелушение краски на стенах и плитах.

После смерти Ленина 21 января 1924 г. его тело забальзамировали на короткий срок, затем было принято решение о долговременном сохранении. С того же года оно находится в Мавзолее на Красной площади.

19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, допустил, что когда-нибудь общество подойдет к захоронению тела Ленина, но на сегодняшний день власти не должны принимать мер, способных расколоть социум.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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