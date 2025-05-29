Минкульт отреставрирует Мавзолей Ленина за 19,6 млн рублей
Минкульт заключил госконтракт на проведение реставрации Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в Москве. Это следует из данных на портале госзакупок.
Ведомство заключило контракт с «ЕКС». Срок исполнения назначен на 19 июня 2027 г.
На портале закупок содержатся сведения о государственной историко-культурной экспертизе Мавзолея, которую проводили в прошлом году. В заключении указано, что техническое состояние памятника характеризуется как «ограниченно работоспособное», состояние кирпичных элементов и стен – как аварийное. В частности, в Мавзолее отмечено смещение облицовочных плит из природного камня, а также выявлены биопоражения на стенах и плитах. Кроме того, на объекте зафиксированы подвижки в конструкциях каркаса здания и шелушение краски на стенах и плитах.
После смерти Ленина 21 января 1924 г. его тело забальзамировали на короткий срок, затем было принято решение о долговременном сохранении. С того же года оно находится в Мавзолее на Красной площади.
19 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, допустил, что когда-нибудь общество подойдет к захоронению тела Ленина, но на сегодняшний день власти не должны принимать мер, способных расколоть социум.