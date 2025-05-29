СМИ: задержан проводивший переговоры с захватчиками СИЗО в Ростове «муфтий»
Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Ростовской области самопровозглашенного муфтия Ахмеда Абусупьянова по подозрению в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра»
Собеседник издания рассказал, что задержанный в сентябре 2023 г. вместе со сторонниками напал на мусульманина, с которым у него были разногласия на религиозной почве. Он также подтвердил, что в 2024 г. Абусупьянов вел переговоры с захватчиками СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.
Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и о хулиганстве по факту нападения на человека (ч. 2 ст. 282.2, ч. 2 ст. 213 УК РФ).
16 июня 2024 г. в ростовском СИЗО № 1 произошел захват заложников. Тогда заключенные, которые были осуждены по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Позднее в тот же день ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали.
Из-за инцидента начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО № 1 Роман Заболотнев. Еще четырех сотрудников ГУ ФСИН России по Ростовской области уволили после проверки и 16 работников привлекли к дисциплинарной ответственности.