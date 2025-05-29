СМИ: задержан проводивший переговоры с захватчиками СИЗО в Ростове «муфтий»

Собеседник издания рассказал, что задержанный в сентябре 2023 г. вместе со сторонниками напал на мусульманина, с которым у него были разногласия на религиозной почве. Он также подтвердил, что в 2024 г. Абусупьянов вел переговоры с захватчиками СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.