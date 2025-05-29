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СМИ: задержан проводивший переговоры с захватчиками СИЗО в Ростове «муфтий»

Ведомости

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Ростовской области самопровозглашенного муфтия Ахмеда Абусупьянова по подозрению в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что задержанный в сентябре 2023 г. вместе со сторонниками напал на мусульманина, с которым у него были разногласия на религиозной почве. Он также подтвердил, что в 2024 г. Абусупьянов вел переговоры с захватчиками СИЗО-1 в Ростове-на-Дону.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и о хулиганстве по факту нападения на человека (ч. 2 ст. 282.2, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

16 июня 2024 г. в ростовском СИЗО № 1 произошел захват заложников. Тогда заключенные, которые были осуждены по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Позднее в тот же день ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали.

Из-за инцидента начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель подали в отставку, также был уволен врио начальника СИЗО № 1 Роман Заболотнев. Еще четырех сотрудников ГУ ФСИН России по Ростовской области уволили после проверки и 16 работников привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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