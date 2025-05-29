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В московском регионе из-за жары растет пожарная опасность

Ведомости

Из-за жары и сухой погоды в столичном регионе сильно выросла пожарная опасность. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день уже примерно на 90% территории региона наблюдается высокий, четвертый из пяти возможных класс пожарной опасности», – рассказал Леус.

По данным синоптика, с начала пожароопасного сезона зафиксировано 2165 случаев возгораний, что значительно превышает показатель прошлого года, когда было зарегистрировано 790 случаев. Площадь таких пожаров увеличилась почти в пять раз, достигнув 393 000 кв. м.

Несмотря на то что температура воздуха начнет постепенно снижаться уже в ближайшие дни, существенных осадков, которые могли бы улучшить ситуацию, не ожидается как минимум в течение 5–6 дней.

26 мая сообщалось, что на остановках общественного транспорта Москвы начали раздавать бесплатную воду в бутылках из-за жары. Жителям столицы рекомендовали избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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