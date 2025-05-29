В московском регионе из-за жары растет пожарная опасность
Из-за жары и сухой погоды в столичном регионе сильно выросла пожарная опасность. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«На сегодняшний день уже примерно на 90% территории региона наблюдается высокий, четвертый из пяти возможных класс пожарной опасности», – рассказал Леус.
По данным синоптика, с начала пожароопасного сезона зафиксировано 2165 случаев возгораний, что значительно превышает показатель прошлого года, когда было зарегистрировано 790 случаев. Площадь таких пожаров увеличилась почти в пять раз, достигнув 393 000 кв. м.
Несмотря на то что температура воздуха начнет постепенно снижаться уже в ближайшие дни, существенных осадков, которые могли бы улучшить ситуацию, не ожидается как минимум в течение 5–6 дней.
26 мая сообщалось, что на остановках общественного транспорта Москвы начали раздавать бесплатную воду в бутылках из-за жары. Жителям столицы рекомендовали избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени.