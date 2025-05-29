В московском регионе из-за жары растет пожарная опасность

По данным синоптика, с начала пожароопасного сезона зафиксировано 2165 случаев возгораний, что значительно превышает показатель прошлого года, когда было зарегистрировано 790 случаев. Площадь таких пожаров увеличилась почти в пять раз, достигнув 393 000 кв. м.