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Бастрыкин: нужно больше правдивых и идейно наполненных фильмов для молодежи

Ведомости

Обществу требуется больше правдивых и идейно наполненных кинопроизведений, герои которых могли бы стать положительными примерами для молодого поколения. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Ведомостям».

«Ведь в реальной жизни у нашей страны очень много историй, которые могут вдохновить, придать положительный импульс. В то же время в сети Интернет продолжаем наблюдать большое количество фильмов, роликов, которые демонстрируют насилие. Основной потребитель такого контента как раз молодежь. Причем подобные материалы могут способствовать совершению преступлений», – сказал глава СК.

По мнению Бастрыкина, создание качественных кинопроизведений с глубоким смыслом является одним из способов профилактики подростковой преступности. Он подчеркнул необходимость переключения внимания молодежной аудитории на действительно ценные и стоящие материалы.

29 апреля стало известно, что Бастрыкин поручил создать совет по культуре при СКР. Это решение было принято после встречи с представителями кино- и телеиндустрии. На встрече обсуждали вопросы влияния киноиндустрии на современное молодое поколение. Особое внимание уделялось необходимости создания фильмов о Великой Отечественной войне, спецоперации и ее героях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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