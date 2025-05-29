Бастрыкин: нужно больше правдивых и идейно наполненных фильмов для молодежи

«Ведь в реальной жизни у нашей страны очень много историй, которые могут вдохновить, придать положительный импульс. В то же время в сети Интернет продолжаем наблюдать большое количество фильмов, роликов, которые демонстрируют насилие. Основной потребитель такого контента как раз молодежь. Причем подобные материалы могут способствовать совершению преступлений», – сказал глава СК.