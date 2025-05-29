Бастрыкин: нужно больше правдивых и идейно наполненных фильмов для молодежи
Обществу требуется больше правдивых и идейно наполненных кинопроизведений, герои которых могли бы стать положительными примерами для молодого поколения. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Ведомостям».
«Ведь в реальной жизни у нашей страны очень много историй, которые могут вдохновить, придать положительный импульс. В то же время в сети Интернет продолжаем наблюдать большое количество фильмов, роликов, которые демонстрируют насилие. Основной потребитель такого контента как раз молодежь. Причем подобные материалы могут способствовать совершению преступлений», – сказал глава СК.
По мнению Бастрыкина, создание качественных кинопроизведений с глубоким смыслом является одним из способов профилактики подростковой преступности. Он подчеркнул необходимость переключения внимания молодежной аудитории на действительно ценные и стоящие материалы.
29 апреля стало известно, что Бастрыкин поручил создать совет по культуре при СКР. Это решение было принято после встречи с представителями кино- и телеиндустрии. На встрече обсуждали вопросы влияния киноиндустрии на современное молодое поколение. Особое внимание уделялось необходимости создания фильмов о Великой Отечественной войне, спецоперации и ее героях.