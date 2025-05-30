В Подмосковье впервые за сезон температура преодолела 30-градусную отметку
Температура воздуха в Подмосковье впервые в этом году достигла и превысила 30-градусную отметку, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«Ровно +30 было сегодня [29 мая] в Михнево и до +30,7 поднялись столбики термометров в Люберцах», – написал синоптик.
По его словам, 29 мая стало самым теплым днем с начала недели и года в столичном регионе. В Москве, согласно данным базовой метеостанции ВДНХ, максимум составил 29,3 градуса.
Из-за жаркой и сухой погоды в московском регионе значительно возрастает пожарная опасность. До этого Леус сообщал, что около 90% территории Московской области уже находятся в зоне высокого, четвертого из пяти возможных класса пожарной опасности.
Синоптик отмечал, что, несмотря на постепенное снижение температуры воздуха в ближайшие дни, существенных осадков, которые могли бы улучшить ситуацию, не ожидается как минимум в течение 5–6 дней.