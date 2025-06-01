При ЧП с брянским поездом погиб машинист
В компании пообещали оказать необходимую помощь семье погибшего. По данным РЖД, девять работников поездной бригады были госпитализированы, они находятся под наблюдением медиков. РЖД обеспечат их лечение и выплатят компенсации.
Из-за обрушения моста в Брянской области, как стало известно ранее, вечером 31 мая сошел с рельсов поезд № 86. Он следовал по маршруту Климов – Москва. В результате погибли семь человек, еще десятки пострадали. СК сообщал, что обрушение конструкции автомобильного моста произошло в результате подрыва.
По данным Минздрава, на стационарном лечении после ЧП находятся 39 человек, среди них четверо детей. Трое пострадавших, в том числе младенец, – в тяжелом состоянии. По информации ведомства, было принято решение эвакуировать в Москву в федеральные клиники и больницы столицы троих детей. Младенца в тяжелом состоянии направили в Москву вертолетом санитарной авиации, остальных пострадавших доставят автомобильным транспортом службы медицины катастроф.