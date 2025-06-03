Путин присвоил звание героя труда писателю Александру Проханову
Президент России Владимир Путин наградил медалью и присвоил звание Героя труда писателю и журналисту Александру Проханову.
Проханов родился 26 февраля 1938 г. в Тбилиси в семье ученого-биолога. Окончил Московский авиационный институт, но позже посвятил себя литературной деятельности. Творческий путь начал в 1960-х гг. Работал лесничим в Карелии, затем стал корреспондентом «Литературной газеты», писал очерки о жизни советских людей. Широкую известность ему принесли репортажи из «горячих точек», включая Афганистан, где он освещал события в качестве военного корреспондента.
Как писатель Проханов заявил о себе в 1970-е гг. Автор более 50 книг, в частности, «Господин Гексоген» и «Крейсерова соната». Активно участвует в общественной жизни, выступая с позиций традиционных ценностей. Лауреат литературных премий, включая премию имени Льва Толстого и Национальный бестселлер.
В июле 2023 г. президент также наградил Проханова орденом Александра Невского «за активную общественную деятельность».