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Путин присвоил звание героя труда писателю Александру Проханову

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил медалью и присвоил звание Героя труда писателю и журналисту Александру Проханову.

Проханов родился 26 февраля 1938 г. в Тбилиси в семье ученого-биолога. Окончил Московский авиационный институт, но позже посвятил себя литературной деятельности. Творческий путь начал в 1960-х гг. Работал лесничим в Карелии, затем стал корреспондентом «Литературной газеты», писал очерки о жизни советских людей. Широкую известность ему принесли репортажи из «горячих точек», включая Афганистан, где он освещал события в качестве военного корреспондента.

Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Андреев / ТАСС

Как писатель Проханов заявил о себе в 1970-е гг. Автор более 50 книг, в частности, «Господин Гексоген» и «Крейсерова соната». Активно участвует в общественной жизни, выступая с позиций традиционных ценностей. Лауреат литературных премий, включая премию имени Льва Толстого и Национальный бестселлер.

В июле 2023 г. президент также наградил Проханова орденом Александра Невского «за активную общественную деятельность».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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