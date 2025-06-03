Путин присвоил звание героя труда писателю Александру Проханову

Проханов родился 26 февраля 1938 г. в Тбилиси в семье ученого-биолога. Окончил Московский авиационный институт, но позже посвятил себя литературной деятельности. Творческий путь начал в 1960-х гг. Работал лесничим в Карелии, затем стал корреспондентом «Литературной газеты», писал очерки о жизни советских людей. Широкую известность ему принесли репортажи из «горячих точек», включая Афганистан, где он освещал события в качестве военного корреспондента.