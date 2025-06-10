Кузнецова: нивелирование религиозной символики ведет к потере суверенитета
Нивелирование религиозной символики ведет за собой потерю суверенитета и идентичности. Об этом заявила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.
Она отметила, что с конца 2023 г. в РФ наблюдалось явление, когда в СМИ и рекламе убирали изображения крестов на православных храмах. В народе его прозвали «крестопадом».
Кузнецова также обратила внимание, что в странах Европы год за годом на государственном уровне принимались законы о нивелировании религиозной символики. В пример она привела Украину, где Верховная Рада приняла более 20 законов против православия.
«Дошло до того, что нелегитимный президент [Украины Владимир Зеленский] отменил тысячелетнюю историю Киевской Руси. Сегодня снаряды НАТО, поставляемые из Европы, летят в православные храмы, жгут Кораны, жгут Евангелие», – заявила вице-спикер Госдумы.
В связи с этим она рассказала про законопроект о защите религиозных символов и назвала его народным. Кузнецова отметила, что депутаты работали с каждым обращением граждан, а также в ручном режиме связывались с ведомствами и организациями, выясняя причины. По ее словам, более 50 депутатов разных конфессий поставили подписи под проектом закона.
«Наши герои сражаются сегодня за наши ценности, за наш суверенитет, за наше единство. <...> Мы в тылу тоже должны обеспечить защиту этих ценностей», – заключила она.
25 мая председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме готовится законодательная инициатива об обязательном использовании религиозных символов основных вероисповеданий как неотъемлемой части изображений культовых зданий в СМИ, интернете, при продаже товаров, выполнении работ, в государственных, муниципальных эмблемах и рекламе. «Такая норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране», – пояснил он.