Кузнецова: нивелирование религиозной символики ведет к потере суверенитета

В связи с этим она рассказала про законопроект о защите религиозных символов и назвала его народным. Кузнецова отметила, что депутаты работали с каждым обращением граждан, а также в ручном режиме связывались с ведомствами и организациями, выясняя причины. По ее словам, более 50 депутатов разных конфессий поставили подписи под проектом закона.