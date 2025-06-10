В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в хищении 700 млн рублей

Возбуждено 22 уголовных дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, и мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Наказание по первой из них может достигать 500 000 руб. штрафа, пяти лет обязательных работ с ограничением свободы на срок до двух лет, а также шести лет лишения свободы. Ч. 4 предусматривает такие санкции, как лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. и ограничением свободы на срок до двух лет.