В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в хищении 700 млн рублей
Полицейские задержали двух жителей Татарстана, подозреваемых в хищении 700 млн руб. из бюджета с помощью махинаций при заключены госконтрактов на поставку нефтепродуктов, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным следствия, 485 государственных контрактов предусматривали поставки нефтепродуктов в бюджетные учреждения более 30 регионов России. При этом фактические обязательства компаний, которые числились в контрактах, умышленно не выполнялись.
Возбуждено 22 уголовных дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, и мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Наказание по первой из них может достигать 500 000 руб. штрафа, пяти лет обязательных работ с ограничением свободы на срок до двух лет, а также шести лет лишения свободы. Ч. 4 предусматривает такие санкции, как лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. и ограничением свободы на срок до двух лет.
По информации Волк, одному из них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, другой заключен под стражу.
6 июня Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова до 15 сентября. Он обвиняется в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.