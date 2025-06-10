Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в хищении 700 млн рублей

Ведомости

Полицейские задержали двух жителей Татарстана, подозреваемых в хищении 700 млн руб. из бюджета с помощью махинаций при заключены госконтрактов на поставку нефтепродуктов, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, 485 государственных контрактов предусматривали поставки нефтепродуктов в бюджетные учреждения более 30 регионов России. При этом фактические обязательства компаний, которые числились в контрактах, умышленно не выполнялись.

Возбуждено 22 уголовных дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, и мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Наказание по первой из них может достигать 500 000 руб. штрафа, пяти лет обязательных работ с ограничением свободы на срок до двух лет, а также шести лет лишения свободы. Ч. 4 предусматривает такие санкции, как лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. и ограничением свободы на срок до двух лет.

По информации Волк, одному из них избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, другой заключен под стражу.

6 июня Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова до 15 сентября. Он обвиняется в хищении более 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных