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Более 256 000 жителей Херсонской области остались без электроснабжения

Ведомости

Электричества лишились 256 064 абонента в 392 населенных пунктах Херсонской области в результате аварийного отключения подстанции, сообщил местный телеканал «Таврия» со ссылкой на оперативные спецслужбы.

Обесточены Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Скадовский, Голопристанский, Каховский, Каланчакский, Чаплинский, Алешкинский, Новокаховский округа региона. Социально значимые объекты – их 110 – подключили к резервным источникам питания.

9 июня вся Запорожская область лишилась электроснабжения. Тогда губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что подобные случаи будут повторяться некоторое время, пока устраняются последствия обстрелов ВСУ.

5 июня в Херсонской области более 120 000 человек в 192 населенных пунктах остались без света и воды после атаки украинских беспилотников. Была обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое», а также значительно повреждены электросети Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского муниципальных округов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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