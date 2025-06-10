Более 256 000 жителей Херсонской области остались без электроснабжения

5 июня в Херсонской области более 120 000 человек в 192 населенных пунктах остались без света и воды после атаки украинских беспилотников. Была обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое», а также значительно повреждены электросети Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского муниципальных округов.