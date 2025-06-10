Более 256 000 жителей Херсонской области остались без электроснабжения
Электричества лишились 256 064 абонента в 392 населенных пунктах Херсонской области в результате аварийного отключения подстанции, сообщил местный телеканал «Таврия» со ссылкой на оперативные спецслужбы.
Обесточены Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Скадовский, Голопристанский, Каховский, Каланчакский, Чаплинский, Алешкинский, Новокаховский округа региона. Социально значимые объекты – их 110 – подключили к резервным источникам питания.
9 июня вся Запорожская область лишилась электроснабжения. Тогда губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что подобные случаи будут повторяться некоторое время, пока устраняются последствия обстрелов ВСУ.
5 июня в Херсонской области более 120 000 человек в 192 населенных пунктах остались без света и воды после атаки украинских беспилотников. Была обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое», а также значительно повреждены электросети Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского муниципальных округов.