В МВД уточнили норму о кимоно для полицейских

В МВД пояснили, что кимоно будут выдаваться только курсантам и слушателям образовательных организаций МВД России для занятий по физической подготовке и отработки боевых приемов борьбы. «По истечении срока ношения будут передаваться им в собственность. И это черным по белому написано в постановлении правительства Российской Федерации», – написала она в Telegram.