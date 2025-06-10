В МВД уточнили норму о кимоно для полицейских
Кимоно будет выдаваться только курсантам и слушателям образовательных организаций МВД для занятий по физической подготовке, а не всем сотрудникам полиции. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк указала, что СМИ и Telegram-каналы «стали публиковать ироничные комментарии и иллюстрации» после вступления в силу постановления правительства об изменениях в форменной одежде полицейских: «Смысл [таких публикаций] сводится к тому, что теперь одной из разновидностей формы сотрудника полиции якобы станет кимоно».
В МВД пояснили, что кимоно будут выдаваться только курсантам и слушателям образовательных организаций МВД России для занятий по физической подготовке и отработки боевых приемов борьбы. «По истечении срока ношения будут передаваться им в собственность. И это черным по белому написано в постановлении правительства Российской Федерации», – написала она в Telegram.
Волк призвала журналистов и блогеров «вникать в содержание нормативных правовых актов, касающихся деятельности МВД России, и не допускать в своих материалах их двусмысленного толкования».
С 10 июня в России обновили нормы для одежды сотрудников полиции. Теперь полицейским доступны: демисезонная куртка, облегченные брюки, кимоно и облегченные спортивные туфли. Кроме того, сотрудники МВД будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма вместо одного. Вместо трех шерстяных брюк теперь выдают только двое.
Изменения затронули и женскую форму: шерстяная фуражка заменена на шерстяную пилотку, зимние или демисезонные полусапоги на меху заменены на сапоги. Уточнялось, что тип выдаваемой обуви будет зависеть от климатических особенностей региона.