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В МВД уточнили норму о кимоно для полицейских

Ведомости

Кимоно будет выдаваться только курсантам и слушателям образовательных организаций МВД для занятий по физической подготовке, а не всем сотрудникам полиции. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк указала, что СМИ и Telegram-каналы «стали публиковать ироничные комментарии и иллюстрации» после вступления в силу постановления правительства об изменениях в форменной одежде полицейских: «Смысл [таких публикаций] сводится к тому, что теперь одной из разновидностей формы сотрудника полиции якобы станет кимоно».

В МВД пояснили, что кимоно будут выдаваться только курсантам и слушателям образовательных организаций МВД России для занятий по физической подготовке и отработки боевых приемов борьбы. «По истечении срока ношения будут передаваться им в собственность. И это черным по белому написано в постановлении правительства Российской Федерации», – написала она в Telegram.

Волк призвала журналистов и блогеров «вникать в содержание нормативных правовых актов, касающихся деятельности МВД России, и не допускать в своих материалах их двусмысленного толкования». 

С 10 июня в России обновили нормы для одежды сотрудников полиции. Теперь полицейским доступны: демисезонная куртка, облегченные брюки, кимоно и облегченные спортивные туфли. Кроме того, сотрудники МВД будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма вместо одного. Вместо трех шерстяных брюк теперь выдают только двое.

Изменения затронули и женскую форму: шерстяная фуражка заменена на шерстяную пилотку, зимние или демисезонные полусапоги на меху заменены на сапоги. Уточнялось, что тип выдаваемой обуви будет зависеть от климатических особенностей региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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