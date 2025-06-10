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Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Лос-Анджелесе

Ведомости

Во вторник днем (по местному времени) жители Лос-Анджелеса ощутили подземные толчки – в регионе произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на геологическую службу США (USGS).

По данным специалистов, эпицентр находился в восьми милях от побережья Манхэттен-Бич, у южного берега Калифорнии. Подземные толчки ощущались на значительной территории мегаполиса, включая такие районы, как Пасадена.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

5 июня в нескольких милях от военной базы «Неллис» (США, штат Невада), которая использовалась в рамках программы ядерных испытаний, было зафиксировано три небольших землетрясения.

USGS зафиксировала подземный толчок магнитудой 3,3 в 9:52 утра по восточному времени (16:52 мск) примерно в 14 милях (примерно 22,5 км) к северо-востоку от базы. За ним последовали два более мелких толчка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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