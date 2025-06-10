Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Лос-Анджелесе
Во вторник днем (по местному времени) жители Лос-Анджелеса ощутили подземные толчки – в регионе произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на геологическую службу США (USGS).
По данным специалистов, эпицентр находился в восьми милях от побережья Манхэттен-Бич, у южного берега Калифорнии. Подземные толчки ощущались на значительной территории мегаполиса, включая такие районы, как Пасадена.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
5 июня в нескольких милях от военной базы «Неллис» (США, штат Невада), которая использовалась в рамках программы ядерных испытаний, было зафиксировано три небольших землетрясения.
USGS зафиксировала подземный толчок магнитудой 3,3 в 9:52 утра по восточному времени (16:52 мск) примерно в 14 милях (примерно 22,5 км) к северо-востоку от базы. За ним последовали два более мелких толчка.