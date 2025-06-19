В аэропортах Волгограда и Оренбурга сняли ограничения на полеты

В ночь на 19 июня российские военные ликвидировали 81 украинский беспилотник над 11 регионами РФ. Больше всего БПЛА было перехвачено над Брянской областью – 19 единиц. Еще 17 беспилотников были сбиты над Курской и 13 – над Смоленской. Семь воздушных целей российские силы ПВО нейтрализовали в Волгоградской области, шесть – в Орловской, по пять – в Ростовской области и в Крыму. По три беспилотника было сбито в Белгородской и Астраханской областях, два – в Рязанской. Еще один БПЛА был поражен в небе над Московским регионом. После этого стало известно о еще 15 беспилотниках, сбитых над территорией РФ.