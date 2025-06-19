В аэропортах Волгограда и Оренбурга сняли ограничения на полеты
В воздушных гаванях «Гумрак» (в Волгограде) и «Оренбург» сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Как отметил пресс-секретарь ведомства, ограничения были нужны для обеспечения безопасности граждан. В Оренбурге они действовали с 11:00 мск 19 июня, в Волгограде – с 08:31. По данным Кореняко, за это время на запасных аэродромах оказались пять самолетов. Три из них летели в Волгоград, два – в Оренбург.
В 10:13 мск также были введены ограничения на работу аэропорта в Иваново. До этого они стали действовать в воздушной гавани Саратова.
В ночь на 19 июня российские военные ликвидировали 81 украинский беспилотник над 11 регионами РФ. Больше всего БПЛА было перехвачено над Брянской областью – 19 единиц. Еще 17 беспилотников были сбиты над Курской и 13 – над Смоленской. Семь воздушных целей российские силы ПВО нейтрализовали в Волгоградской области, шесть – в Орловской, по пять – в Ростовской области и в Крыму. По три беспилотника было сбито в Белгородской и Астраханской областях, два – в Рязанской. Еще один БПЛА был поражен в небе над Московским регионом. После этого стало известно о еще 15 беспилотниках, сбитых над территорией РФ.