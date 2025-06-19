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В аэропортах Волгограда и Оренбурга сняли ограничения на полеты

Ведомости

В воздушных гаванях «Гумрак» (в Волгограде) и «Оренбург» сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как отметил пресс-секретарь ведомства, ограничения были нужны для обеспечения безопасности граждан. В Оренбурге они действовали с 11:00 мск 19 июня, в Волгограде – с 08:31. По данным Кореняко, за это время на запасных аэродромах оказались пять самолетов. Три из них летели в Волгоград, два – в Оренбург.

В 10:13 мск также были введены ограничения на работу аэропорта в Иваново. До этого они стали действовать в воздушной гавани Саратова.

В ночь на 19 июня российские военные ликвидировали 81 украинский беспилотник над 11 регионами РФ. Больше всего БПЛА было перехвачено над Брянской областью – 19 единиц. Еще 17 беспилотников были сбиты над Курской и 13 – над Смоленской. Семь воздушных целей российские силы ПВО нейтрализовали в Волгоградской области, шесть – в Орловской, по пять – в Ростовской области и в Крыму. По три беспилотника было сбито в Белгородской и Астраханской областях, два – в Рязанской. Еще один БПЛА был поражен в небе над Московским регионом. После этого стало известно о еще 15 беспилотниках, сбитых над территорией РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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