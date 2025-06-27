Росавиация ограничила работу аэропортов Самары и Саратова
Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропортах Самары («Курумоч») и Саратова («Гагарин»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Представитель агентства опубликовал сообщение в 05:56 мск 27 июня. До этого, в 03:30 мск, Кореняко сообщил о введении ограничений на полеты гражданских самолетов в аэропорту Волгограда, которые сняли в 06:58.
Минобороны сообщало, что за вечер 26 июня российские силы ПВО сбили 16 беспилотников над регионами России. Семь из них были сбиты над Курской областью, по четыре – над Брянской и Крымом, один – над акваторией Черного моря.