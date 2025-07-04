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В Сергиевом Посаде полностью восстановили электроснабжение после атаки

Ведомости

Электроснабжение Сергиева Посада и близлежащих деревень, нарушенное после утренней атаки украинских БПЛА на подстанцию, полностью восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Московский регион».

«Потребители получают электроснабжение в полном объеме», – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что специалисты начали аварийные работы после ликвидации возгорания. Часть потребителей сразу подключили к резервным схемам питания, а спустя два часа после начала восстановительных работ подача электроэнергии возобновилась у основной части потребителей Сергиева Посада. Сейчас обесточенных потребителей по электросетям компании «Россети Московский регион» нет.

Ранним утром Сергиев Посад атаковали четыре украинских беспилотника. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, пострадали два человека. Без электричества оставались 42 000 человек, уточнял председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

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