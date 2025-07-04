В Сергиевом Посаде полностью восстановили электроснабжение после атаки

В компании напомнили, что специалисты начали аварийные работы после ликвидации возгорания. Часть потребителей сразу подключили к резервным схемам питания, а спустя два часа после начала восстановительных работ подача электроэнергии возобновилась у основной части потребителей Сергиева Посада. Сейчас обесточенных потребителей по электросетям компании «Россети Московский регион» нет.