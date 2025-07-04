В Екатеринбурге появится улица режиссера Алексея Балабанова

Свой первый игровой фильм «Раньше было другое время» 26-летний Балабанов снял на Урале в 1985 г. Сценарий фильма был написан за одну ночь. Эта малобюджетная картина была снята в ресторане. С 1990 г. Балабанов жил и работал в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1992 г. вместе с продюсером Сергеем Сельяновым он учредил кинокомпанию «СТВ», при помощи которой снял большинство фильмов. Всероссийскую известность Балабанову принес фильм «Брат». Балабанов скончался на 55-м году жизни от острой сердечной недостаточности 18 мая 2013 г.