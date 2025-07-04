В Екатеринбурге появится улица режиссера Алексея Балабанова
По итогам совещания замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова о топонимике уральской столицы власти приняли решение присвоить Перспективной улице имя режиссера Алексея Балабанова. Об этом говорится в сообщении мэрии города.
В городе также установят памятник режиссеру. Его разместят напротив Дворца молодежи, рядом с домом, где он проживал, и школой, в которой он учился. В конкурсе участвовали 47 кандидатов, представивших 58 работ. В финал вышли 10 авторов, победителем стал проект Мейрама Баймуханова. В его интерпретации Балабанов изображен сидящим в пустом вагоне трамвая. Монумент планируется установить в середине мая 2026 г.
В мэрии Екатеринбурга отметили, что решение о увековечивании памяти Балабанова было принято в августе 2024 г. на заседании Общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия города.
Балабанов родился 25 февраля 1959 г. в Свердловске (ныне Екатеринбург). Он известен благодаря своим культовым кинокартинам «Брат» и «Брат 2», а также «Жмурки», «Мне не больно», «Груз 200», «Морфий», «Кочегар», «Я тоже хочу» и др.
В 1981 г. Балабанов окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков. В 1990 г. окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (экспериментальная мастерская «Авторское кино» Л. Николаева, Б. Галантера).
Свой первый игровой фильм «Раньше было другое время» 26-летний Балабанов снял на Урале в 1985 г. Сценарий фильма был написан за одну ночь. Эта малобюджетная картина была снята в ресторане. С 1990 г. Балабанов жил и работал в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1992 г. вместе с продюсером Сергеем Сельяновым он учредил кинокомпанию «СТВ», при помощи которой снял большинство фильмов. Всероссийскую известность Балабанову принес фильм «Брат». Балабанов скончался на 55-м году жизни от острой сердечной недостаточности 18 мая 2013 г.