Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В Нальчике при нападении на наряд ДПС ранен сотрудник полиции

Один нападавший ликвидирован, второй задержан
Ведомости

В центре Нальчика после нападения двоих неизвестных, вооруженных ножами, на сотрудников ДПС ранен полицейский, сообщает ТАСС.

Один из нападавших ликвидирован, второго удалось задержать. Пострадавшего полицейского госпитализировали.

Мотивы нападения пока не известны, личности устанавливаются. На месте работают оперативные службы.

5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. Нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Один из них был нейтрализован. В результате нападения погибли три человека, двое их которых – полицейские. Еще пять человек пострадали, включая трех гражданских. В минздраве Дагестана заявляли о семи пострадавших. Там уточнили, что среди них есть 17-летняя девушка.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных