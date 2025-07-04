В Нальчике при нападении на наряд ДПС ранен сотрудник полиции

5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. Нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Один из них был нейтрализован. В результате нападения погибли три человека, двое их которых – полицейские. Еще пять человек пострадали, включая трех гражданских. В минздраве Дагестана заявляли о семи пострадавших. Там уточнили, что среди них есть 17-летняя девушка.