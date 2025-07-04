В Нальчике при нападении на наряд ДПС ранен сотрудник полиции

В Нальчике при нападении на наряд ДПС ранен сотрудник полицииОдин нападавший ликвидирован, второй задержан
В центре Нальчика после нападения двоих неизвестных, вооруженных ножами, на сотрудников ДПС ранен полицейский, сообщает ТАСС.
Один из нападавших ликвидирован, второго удалось задержать. Пострадавшего полицейского госпитализировали.
Мотивы нападения пока не известны, личности устанавливаются. На месте работают оперативные службы.
5 мая неизвестные напали на наряд ДПС в Дагестане. Нападавшие завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться. Один из них был нейтрализован. В результате нападения погибли три человека, двое их которых – полицейские. Еще пять человек пострадали, включая трех гражданских. В минздраве Дагестана заявляли о семи пострадавших. Там уточнили, что среди них есть 17-летняя девушка.