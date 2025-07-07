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Старовойт купил автомобиль Tesla незадолго до самоубийства

Ведомости

Бывший глава Минтранса Роман Старовойт, который покончил с собой 7 июля, за полтора месяца до кончины купил автомобиль Tesla. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на регистрационные данные.

По информации агентства, автомобиль последний раз сменил владельца 20 мая. До этого с июля 2018 г. он принадлежал другому человеку.

7 июля президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта. Временно исполняющим обязанности главы Минтранса был назначен заместитель руководителя ведомства Андрей Никитин. На посту министра Старовойт находился чуть более года.

В тот же день Следственный комитет РФ сообщил о том, что экс-министр найден мертвым в своем авто в Одинцовском округе. На его теле была обнаружена огнестрельная рана. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко поясняла, что основной версией случившегося является самоубийство.

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