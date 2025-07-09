Газета
Телеграм
Главная / Общество /

АТОР: спрос на Геленджик после открытия аэропорта может вырасти в 1,5–2 раза

Ведомости

Открытие аэропорта Геленджика может стимулировать спрос на курорт и увеличить число бронирований в 1,5–2 раза, считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). По оценкам вице-президента АТОР, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, до конца года курорт сможет принять около 160 000 туристов.

Однако это произойдет при условии, что цены на авиабилеты будут сопоставимы или ниже, чем стоимость перелетов в Сочи.

9 июля Минтранс сообщил о подготовке воздушной гавани Геленджика к возобновлению внутренних рейсов. После выпуска извещения авиакомпании начнут продажу билетов.

Аэропорт был закрыт более трех лет, как и еще 11 авиагаваней на юге России. В настоящее время около 60% туристов добираются до Краснодарского края на автомобилях, остальные используют авиацию и железнодорожный транспорт. Основная нагрузка при этом ложится на аэропорт Сочи, хотя в этом году появилась возможность летать через международный аэропорт Сухума. Возобновление работы геленджикской воздушной гавани поможет снизить нагрузку на сочинский аэропорт.

Авиакомпания «Аэрофлот» уже объявила о планах возобновить регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля. Следующие рейсы запланированы на 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты станут ежедневными.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных