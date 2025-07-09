АТОР: спрос на Геленджик после открытия аэропорта может вырасти в 1,5–2 раза

Аэропорт был закрыт более трех лет, как и еще 11 авиагаваней на юге России. В настоящее время около 60% туристов добираются до Краснодарского края на автомобилях, остальные используют авиацию и железнодорожный транспорт. Основная нагрузка при этом ложится на аэропорт Сочи, хотя в этом году появилась возможность летать через международный аэропорт Сухума. Возобновление работы геленджикской воздушной гавани поможет снизить нагрузку на сочинский аэропорт.