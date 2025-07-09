АТОР: спрос на Геленджик после открытия аэропорта может вырасти в 1,5–2 раза
Открытие аэропорта Геленджика может стимулировать спрос на курорт и увеличить число бронирований в 1,5–2 раза, считают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). По оценкам вице-президента АТОР, гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, до конца года курорт сможет принять около 160 000 туристов.
Однако это произойдет при условии, что цены на авиабилеты будут сопоставимы или ниже, чем стоимость перелетов в Сочи.
9 июля Минтранс сообщил о подготовке воздушной гавани Геленджика к возобновлению внутренних рейсов. После выпуска извещения авиакомпании начнут продажу билетов.
Аэропорт был закрыт более трех лет, как и еще 11 авиагаваней на юге России. В настоящее время около 60% туристов добираются до Краснодарского края на автомобилях, остальные используют авиацию и железнодорожный транспорт. Основная нагрузка при этом ложится на аэропорт Сочи, хотя в этом году появилась возможность летать через международный аэропорт Сухума. Возобновление работы геленджикской воздушной гавани поможет снизить нагрузку на сочинский аэропорт.
Авиакомпания «Аэрофлот» уже объявила о планах возобновить регулярные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля. Следующие рейсы запланированы на 20 и 23 июля, а с 25 июля полеты станут ежедневными.