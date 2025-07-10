Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары

Ночь с 9 на 10 июля стала стала самой теплой в Москве с начала года. Согласно данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температура не опускалась ниже +19,9°C. При этом метеостанция Балчуг в центре Москвы показала, что минимальная температура составила +23,4°C. Днем 10 июля воздух может прогреться до +35°C, а день – стать самым теплым с начала 2025 г.