Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары
Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день на час, если температура в помещении достигает 28,5°C, при повышении до 29°C – на два часа, если помещение нагрелось до 30,5°C – на четыре часа. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Среди других рекомендаций Роспотребнадзора – при проведении работ на открытом воздухе при температуре 32,5°C и выше продолжительность непрерывной работы должна составлять 15–20 минут, после чего необходим отдых продолжительностью не менее 10–12 минут в охлажденных помещениях.
Работа при температуре наружного воздуха свыше 32,5°C классифицируется как экстремальная, говорится в сообщении. Проведение работ на открытом воздухе при таких температурах не рекомендуется. По рекомендации ведомства, следует изменить режим рабочего дня, переместив такие работы на утреннее или вечернее время. Рекомендуется также допускать к выполнению таких работ лиц в возрасте от 25 до 40 лет.
Ночь с 9 на 10 июля стала стала самой теплой в Москве с начала года. Согласно данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температура не опускалась ниже +19,9°C. При этом метеостанция Балчуг в центре Москвы показала, что минимальная температура составила +23,4°C. Днем 10 июля воздух может прогреться до +35°C, а день – стать самым теплым с начала 2025 г.
6 июля стало известно, что в Москве из-за аномальной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности на три дня. Он действует с 15:00 мск 7 июля до 18:00 мск 10 июля. В МЧС России жителям столицы порекомендовали в эти дни надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и держаться в тени.