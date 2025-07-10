Росавиация ввела ограничения в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский»

Также Минобороны РФ сообщило, что за полтора часа, с 15:00 до 16:30 мск, силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА. Большинство из них было сбито над Брянской областью – 14 дронов. Еще восемь беспилотников перехватили над Белгородской областью, и три – над Московской областью.