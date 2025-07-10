Росавиация ввела ограничения в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский»
В столичных аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его информации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
До этого мэр Москвы Сергей сообщал о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона, летевших в направлении столицы. Об уничтожении первого беспилотника рассказали в 15:44 мск, второго – в 16:08 мск, третьего – в 16:16 мск, четвертого – в 19:12 мск. На местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Также Минобороны РФ сообщило, что за полтора часа, с 15:00 до 16:30 мск, силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА. Большинство из них было сбито над Брянской областью – 14 дронов. Еще восемь беспилотников перехватили над Белгородской областью, и три – над Московской областью.
С 5 по 7 июля в ряде российских аэропортов, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, произошел масштабный коллапс. Из-за введения ограничений в воздушном пространстве авиакомпании отменили сотни рейсов, а еще тысячи были задержаны. Это серьезно нарушило транспортное сообщение между крупнейшими городами страны.