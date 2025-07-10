Росавиация сняла ограничения в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский»
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
До этого мэр Москвы Сергей сообщал о том, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона, летевших в направлении столицы. Об уничтожении первого беспилотника рассказали в 15:44 мск, второго – в 16:08 мск, третьего – в 16:16 мск, четвертого – в 19:12 мск.
В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в период с 17:00 по 20:00 мск перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего, 11 БПЛА, сбили над территорией Курской области, еще девять – над Брянской. Три беспилотника уничтожили над Калужской областью и по одному над Белгородской и Орловской областями, а также над Московскими регионом.