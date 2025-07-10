Росавиация сняла ограничения в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский»

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в период с 17:00 по 20:00 мск перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего, 11 БПЛА, сбили над территорией Курской области, еще девять – над Брянской. Три беспилотника уничтожили над Калужской областью и по одному над Белгородской и Орловской областями, а также над Московскими регионом.