Видеорегистратор снял момент наезда автомобиля на пешеходов в Москве
Момент наезда электрокара HiPhi на толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве попал на камеру видеорегистратора. Видеозапись опубликовала столичная прокуратура в Telegram-канале.
На кадрах видно, как водитель не затормозил перед пешеходным переходом и проехал на красный свет в момент, когда люди переходили дорогу.
Вечером 11 июля на пешеходном переходе на Бережковской набережной произошла авария. По данным полиции, водитель электрокара проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил людей, после чего скрылся. В результате пострадали трое взрослых и двое детей. Водителя автомобиля задержали, им оказался 23-летний мужчина. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
В прокуратуре Москвы уточнили, что в ближайшее время задержанному предъявят обвинение и рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения. По данным надзорного ведомства, ему грозит до семи лет лишения свободы.