Видеорегистратор снял момент наезда автомобиля на пешеходов в Москве

Вечером 11 июля на пешеходном переходе на Бережковской набережной произошла авария. По данным полиции, водитель электрокара проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил людей, после чего скрылся. В результате пострадали трое взрослых и двое детей. Водителя автомобиля задержали, им оказался 23-летний мужчина. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.