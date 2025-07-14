Адвокат Акунина заявил о невиновности писателя по уголовному делу
Писатель Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили, считается в России иноагентом) не признает вину в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом заявил его адвокат Олег Дубинин.
30 мая в суд было направлено уголовное дело в отношении Чхартишвили. По данным Следственного комитета, он говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. В течение 2024 г. писатель также дважды был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. При этом он продолжил размещать публикации без соответствующей маркировки.
В декабре 2023 г. СК РФ возбудил в отношении Чхартишвили уголовное дело по подозрению в оправдании терроризма и распространении фейков об армии. Писателя заочно арестовали по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Росфинмониторинг внес писателя в реестр экстремистов и террористов.
В январе МВД объявило Чхартишвили в розыск в России. Писатель живет в эмиграции с 2014 г.