Адвокат Акунина заявил о невиновности писателя по уголовному делу

30 мая в суд было направлено уголовное дело в отношении Чхартишвили. По данным Следственного комитета, он говорил о необходимости насильственного изменения конституционного строя России и оправдывал террористическую деятельность Украины. В течение 2024 г. писатель также дважды был признан виновным в нарушении порядка деятельности иноагента. При этом он продолжил размещать публикации без соответствующей маркировки.