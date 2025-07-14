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При разминировании Курской области погиб 27-летний сотрудник МЧС

Ведомости

Мастер-спасатель специализированного отряда МЧС погиб в возрасте 27 лет при разминировании Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. Еще один взрывотехник пострадал в результате происшествия.

Как отметил Хинштейн, погибший сотрудник МЧС за время выполнения своих должностных обязанностей обезвредил сотни боеприпасов. Губернатор выразил соболезнования его близким.

Пострадавший спасатель был доставлен в больницу для получения необходимой медицинской помощи. Он находится в тяжелом состоянии.

11 июля в МЧС сообщили, что на территории Курской области бойцы ВСУ оставили взрывоопасные предметы, замаскированные под мягкие игрушки, сладости, книги и хозинвентарь. Кроме того, они закладывали взрывчатку в денежные купюры. Специалисты уже обезвредили вооружение из США, Великобритании, Румынии, Болгарии, Финляндии, Германии, Швеции, Испании и других стран.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. 26 апреля 2025 г. начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В тот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь.

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