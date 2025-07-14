При разминировании Курской области погиб 27-летний сотрудник МЧС

11 июля в МЧС сообщили, что на территории Курской области бойцы ВСУ оставили взрывоопасные предметы, замаскированные под мягкие игрушки, сладости, книги и хозинвентарь. Кроме того, они закладывали взрывчатку в денежные купюры. Специалисты уже обезвредили вооружение из США, Великобритании, Румынии, Болгарии, Финляндии, Германии, Швеции, Испании и других стран.