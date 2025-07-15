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Пострадавший при разминировании Курской области сотрудник МЧС погиб в больнице

Ведомости

Сотрудник МЧС Сергей Иванов, получивший тяжелые травмы при детонации боеприпаса в Курской области при разминировании, скончался в больнице, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. Его 27-летний коллега умер на месте происшествия.

Как отметил Хинштейн, несмотря на усилия врачей, травмы мужчины оказались слишком серьезными. Он выразил соболезнования близким погибшего спасателя и напомнил о героизме обоих сослуживцев.

Ранее врио главы области сообщил о гибели Ришата Медиева, который, по словам Хинштейна, обезвредил сотни боеприпасов за время выполнения должностных обязанностей. Тогда же он уточнил, что состояние второго сотрудника оценивается как тяжелое.

Разминирование территории Курской области идет после освобождения от вторжения ВСУ 6 августа 2024 г. 26 апреля 2025 г. начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В тот день российские военные вернули под контроль последний населенный пункт региона – село Горналь.

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