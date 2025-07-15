Пострадавший при разминировании Курской области сотрудник МЧС погиб в больнице

Разминирование территории Курской области идет после освобождения от вторжения ВСУ 6 августа 2024 г. 26 апреля 2025 г. начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В тот день российские военные вернули под контроль последний населенный пункт региона – село Горналь.